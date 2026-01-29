Niente Casa della Legalità nel bene confiscato per usura Libera | Chiediamo chiarezza e trasparenza

Niente Casa della Legalità nel bene confiscato di Forlì. Qualche giorno fa, la giunta ha approvato una delibera che annulla il progetto di gestione e riorganizzazione del bene in viale dell’Appennino. Libera chiede chiarezza e trasparenza sulla decisione, ma finora nessuna spiegazione ufficiale è stata data. La scelta ha suscitato reazioni tra chi sperava in un nuovo spazio dedicato alla legalità.

Qualche giorno fa è stata approvata la delibera di sostituzione del progetto che prevedeva la gestione e riorganizzazione del bene confiscato in viale dell'Appennino a Forlì, con la Casa della Legalità. "Un grande progetto che è stato stoppato ufficialmente dall'alluvione del 2023, ma soprattutto.

