Era una donna libera coraggiosa odiata e amata Micaela Ramazzotti racconta a RomaToday ' Elena del Ghetto'

Dal 29 gennaio arriva al cinema "Elena del Ghetto", film esordio alla regia di Stefano Casertano, storia vera di Elena Di Porto, una donna libera, coraggiosa, ribelle, da tutti ritenuta matta che, nel '43 ebbe l'intuizione del rastrellamento del Ghetto, ma nessuno le credette.

Paolo Virzì: “Con Micaela Ramazzotti è finita per le nostre diversità. Oggi nella mia vita c’è un’altra donna”Paolo Virzì ha condiviso per la prima volta i dettagli sulla separazione dalla moglie Micaela Ramazzotti, annunciata nel 2023.

Virzì dopo anni rivela: "Ecco perché ho sposato Micaela Ramazzotti. La morte di mia madre? Non la richiamai, suonò il telefono ed era l'infermiere"Paolo Virzì, noto regista e sceneggiatore, rivela dettagli inediti sulla sua vita e carriera, tra cui il motivo del suo matrimonio con Micaela Ramazzotti e i momenti più difficili, come la perdita della madre.

