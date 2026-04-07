Belve 2026 | torna il programma di Francesca Fagnani su Rai 2

Su Rai 2 torna nel 2026 il programma “Belve” condotto da Francesca Fagnani. La trasmissione prevede diverse puntate con ospiti e interviste, includendo anche episodi dedicati a storie di persone comuni e a contenuti di tipo crime. La durata di ogni puntata e gli orari di messa in onda non sono stati ancora comunicati. È possibile seguire il programma anche in streaming, ma i dettagli specifici devono essere ancora annunciati.

. Cast, ospiti, interviste, quante puntate, episodi, Belve crime, gente comune, durata, orario, streaming Torna Belve, il programma cult di interviste condotto da Francesca Fagnani e in onda in prima serata su Rai 2 dal 7 aprile 2026 alle ore 21.20. Tanti gli ospiti vip ma anche la novità delle interviste a gente comune che caratterizzeranno questa stagione. Vediamo insieme tutte le anticipazioni. Tornano gli iconici faccia a faccia in cui la giornalista si confronta, senza sconti, con grandi personaggi del mondo dello spettacolo, della politica, del costume e della cronaca del nostro Paese. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Belve 2026: torna il programma di Francesca Fagnani su Rai 2 Leggi anche: Belve di Francesca Fagnani sbarca su Disney+: la Rai annuncia l’accordo per la prossima stagione Leggi anche: Belve torna con Francesca Fagnani: un’ex gieffina tra le intervistate Anteprima Belve - Martina Colombari: “La malattia di mio figlio ha rafforzato la famiglia”- 25/11/25 Temi più discussi: Francesca Fagnani torna con Belve, tra gli ospiti Amanda Lear e Micaela Ramazzotti; Belve, nuova stagione da domani: ospiti della puntata di martedì 7 aprile; Belve con Francesca Fagnani riparte su Rai 2 con Amanda Lear e Micaela Ramazzotti; Torna Belve con il racconto di Amanda Lear a Francesca Fagnani. Belve 2026, stasera il debutto della settima stagione: Amanda Lear, Micaela Ramazzotti e Zeudi Di Palma ospiti di Francesca FagnaniBelve torna stasera 7 aprile 2026 su Rai 2 con la settima stagione di Francesca Fagnani. Ospiti Amanda Lear, Micaela Ramazzotti e Zeudi Di Palma. Le novità. lifestyleblog.it Francesca Fagnani torna a Belve: nella prima puntata indossa l’anello pantera da quasi 30mila euroOggi, martedì 7 aprile 2026, parte una nuova stagione di Belve, il programma di interviste condotto da Francesca Fagnani che ormai da anni ha conquistato la prima serata di Rai 2. Nella prima puntata ... fanpage.it L’influencer, sullo sgabello di Francesca Fagnani, parla della sua sessualità e del fondo di 50mila euro dopo la finale del Gf - facebook.com facebook Micaela Ramazzotti si apre a Belve, il programma cult di Rai2 ideato e condotto da Francesca Fagnani, e parla della relazione chiusa con il noto regista, Paolo Virzì: «Mi portavo dentro un magone, ho passato momenti bui» x.com