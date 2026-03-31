Belve di Francesca Fagnani sbarca su Disney+ | la Rai annuncia l'accordo per la prossima stagione

La Rai ha annunciato un accordo con Disney+ che prevede l'inserimento di alcuni programmi nella piattaforma di streaming. Tra i contenuti disponibili ci sono la serie televisiva “Belve”, che sarà accessibile il giorno dopo la trasmissione televisiva, e altri titoli di rilievo che arricchiranno il catalogo già presente su Disney+. La collaborazione riguarda la prossima stagione e coinvolge diversi formati televisivi.

È stato siglato l'accordo tra Rai e Disney +. Sulla piattaforma arriveranno contenuti come Belve, in streaming già dal giorno successivo alla messa in onda, ma anche titoli iconici che vanno ad ampliare il catalogo già ricco firmato Disney. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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