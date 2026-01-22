Striscia la Notizia 2026 | quante puntate durata e quando finisce

Striscia la notizia – La voce della presenza (2026): quante puntate, durata e quando finisce. Ma quante puntate sono previste per Striscia la notizia – La voce della presenza (2026) su Canale 5? In tutto andranno in onda cinque puntate: la prima giovedì 22 gennaio 2026; la quinta e ultima giovedì 19 febbraio 2026. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare): Prima puntata: giovedì 22 gennaio 2026. Seconda puntata: giovedì 29 gennaio 2026. Terza puntata: giovedì 5 febbraio 2026. Quarta puntata: giovedì 12 febbraio 2026. Quinta puntata: giovedì 19 febbraio 2026. Durata. Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Striscia la notizia – La voce della presenza (2026) su Canale 5? Ogni serata andrà in onda dalle ore 21,30 alle ore 00,15. 🔗 Leggi su Tpi.it

