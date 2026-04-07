Belluno sfida il Governo | no al taglio dei presidi di parità

Il Presidente della Provincia di Belluno ha inviato una nota ufficiale alla Presidenza del Consiglio e ai Ministeri interessati, in cui esprime la contrarietà alla proposta di eliminare le figure dei Consiglieri di parità a livello territoriale. La comunicazione è stata inviata oggi, 7 aprile 2026, e rappresenta un passo formale nel tentativo di fermare il provvedimento governativo che riguarda il taglio di queste figure.

Il Presidente della Provincia di Belluno, Marco Staunovo Polacco, ha inviato oggi, 7 aprile 2026, una comunicazione ufficiale alla Presidenza del Consiglio e ai Ministeri competenti per opporsi all’eliminazione delle figure territoriali delle Consigliere e dei Consiglieri di parità. L’iniziativa nasce da un suggerimento di Matilde Vieceli, consigliera delegata alle pari opportunità. L’obiettivo è bloccare l’attuazione del decreto legislativo numero 382, che prevede il passaggio a un unico ente di gestione centrale, rimuovendo i presidi locali. Il timore principale riguarda l’accessibilità dei servizi in un contesto geografico come quello bellunese. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Belluno sfida il Governo: no al taglio dei presidi di parità 80 anni dal voto alle donne, l’appello delle consigliere di parità: "No alla soppressione dei presidi territoriali”Le rappresentanti di Rimini, Ravenna e Piacenza chiedono di mantenere i presidi territoriali per garantire tutela alle vittime di discriminazione In... Periodo unico, è caos nelle scuole tra stop dei presidi e circolari: l’Emilia-Romagna chiama il Governo per fare chiarezzaL'Emilia-Romagna interpella il Governo sulla legittimità del periodo unico di valutazione dopo i pareri contrari dell'Usr.