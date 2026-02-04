Periodo unico è caos nelle scuole tra stop dei presidi e circolari | l’Emilia-Romagna chiama il Governo per fare chiarezza
Le scuole dell’Emilia-Romagna sono in tilt. I presidi hanno deciso di fermarsi, e le circolari arrivano a raffica, creando confusione tra insegnanti e studenti. La regione ha deciso di scrivere al Governo, chiedendo chiarimenti sulla legittimità del periodo unico di valutazione, dopo che l’Usr ha espresso pareri contrari. La situazione resta tesa e ancora tutta da chiarire.
L'Emilia-Romagna interpella il Governo sulla legittimità del periodo unico di valutazione dopo i pareri contrari dell'Usr. Mentre le scuole si dividono tra rinunce e conferme, l'assessora Conti chiede chiarezza per ridurre la burocrazia e permettere ai docenti di curare l'ansia degli studenti. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
