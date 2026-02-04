Periodo unico è caos nelle scuole tra stop dei presidi e circolari | l’Emilia-Romagna chiama il Governo per fare chiarezza

Da orizzontescuola.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le scuole dell’Emilia-Romagna sono in tilt. I presidi hanno deciso di fermarsi, e le circolari arrivano a raffica, creando confusione tra insegnanti e studenti. La regione ha deciso di scrivere al Governo, chiedendo chiarimenti sulla legittimità del periodo unico di valutazione, dopo che l’Usr ha espresso pareri contrari. La situazione resta tesa e ancora tutta da chiarire.

L'Emilia-Romagna interpella il Governo sulla legittimità del periodo unico di valutazione dopo i pareri contrari dell'Usr. Mentre le scuole si dividono tra rinunce e conferme, l'assessora Conti chiede chiarezza per ridurre la burocrazia e permettere ai docenti di curare l'ansia degli studenti. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Approfondimenti su Emilia Romagna Governo

Allarme sicurezza nelle scuole: cresce l’uso di coltelli tra gli adolescenti in Emilia-Romagna

Le scuole dell’Emilia-Romagna segnalano un aumento preoccupante di adolescenti con coltelli in tasca.

Terremoto in Emilia-Romagna, due scosse ravvicinate di magnitudo tra 4.0 e 4.5: evacuate le scuole nelle province di Forlì-Cesena e Ravenna

Nella mattina del 13 gennaio, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha segnalato due scosse di terremoto di magnitudo tra 4.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Emilia Romagna Governo

Argomenti discussi: Question time Larghetti (Avs): Scuola, serve chiarezza sulla legittimità del periodo unico di valutazione; Via Ranieri a senso unico, via alla sperimentazione contro il caos; Periodo unico di valutazione, dubbi e stop: i casi dei licei Oriani di Ravenna e Torricelli-Ballardini di Faenza approdano in Regione; Congedo parentale 2026, periodo fruibile esteso: le istruzioni dell’Inps.

Periodo unico con una valutazione. Al ‘Torricelli’ via alla sperimentazioneLa scuola è ripresa non senza dibattiti. Tra orari, programmi e nuove sfide educative tutti parlano dell’organizzazione del tempo scolastico. Novità per il liceo ‘Torricelli-Ballardini’ di Faenza, che ... ilrestodelcarlino.it

periodo unico è caosLa vera innovazione tecnologica è lenta, anche nel 2026: perché le aziende vincono sul lungo periodo con l’AINegli ultimi anni l’innovazione tecnologica ha puntato sulla velocità. Ma con l’AI per trasformare un’azienda serve innovazione lenta. econopoly.ilsole24ore.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.