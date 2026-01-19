Contrade al buio a Ortona corrente elettrica a singhiozzo e incuria | la denuncia dalle periferie

Le contrade periferiche di Ortona continuano a affrontare frequenti interruzioni dell’energia elettrica, accompagnate da un progressivo degrado delle infrastrutture. La situazione, caratterizzata da blackout e mancanza di manutenzione, evidenzia le difficoltà di alcune zone della città nel garantire servizi essenziali. La questione, segnalata dai residenti, richiede interventi tempestivi per migliorare la qualità della rete e la vivibilità delle comunità coinvolte.

Contrade al buio a Ortona dove si continuano ad avere problemi con la corrente elettrica a singhiozzo.“Dall'ultima segnalazione fatta piu nel di un anno fa nulla è cambiato - scrive Camillo Della Nebbia -. L'azienda responsabile, la Zecca e la nuova giunta comunale guidata dal sindaco Angelo Di.🔗 Leggi su Chietitoday.it

