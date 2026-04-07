Con l'arrivo della bella stagione, molte persone si trovano ad affrontare il problema delle doppie punte, un fastidio comune tra chi ha capelli fini. Questi danni si formano facilmente a causa dell'uso frequente di phon e piastra, che favoriscono la disidratazione del capello. Per prevenire e gestire le doppie punte, esistono alcuni consigli pratici e semplici da seguire.

Le doppie punte sono uno dei nemici peggiori del capello: condanna di un fusto fine, amano il calore di piastra e phon e la disidratazione. Con l’arrivo della bella stagione, si formano principalmente quando la cuticola esterna del capello si danneggia o rompe. A causa di secchezza, stress meccanici o termici, la fibra si apre, si assottiglia e perde uniformità, e rende le lunghezze visivamente meno sane e luminose. Sos doppie punte: tre consigli per evitarle. Questo fenomeno è tecnicamente chiamato tricoptilosi. Avviene quando la cuticola, ovvero lo strato più esterno del capello, si solleva e si rompe. Questo lascia la fibra interna esposta e vulnerabile. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Bella stagione e doppie punte: tre consigli per gestirle (e perché le abbiamo)

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