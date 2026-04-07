Bella stagione e doppie punte | tre consigli per gestirle e perché le abbiamo
Con l'arrivo della bella stagione, molte persone si trovano ad affrontare il problema delle doppie punte, un fastidio comune tra chi ha capelli fini. Questi danni si formano facilmente a causa dell'uso frequente di phon e piastra, che favoriscono la disidratazione del capello. Per prevenire e gestire le doppie punte, esistono alcuni consigli pratici e semplici da seguire.
Le doppie punte sono uno dei nemici peggiori del capello: condanna di un fusto fine, amano il calore di piastra e phon e la disidratazione. Con l’arrivo della bella stagione, si formano principalmente quando la cuticola esterna del capello si danneggia o rompe. A causa di secchezza, stress meccanici o termici, la fibra si apre, si assottiglia e perde uniformità, e rende le lunghezze visivamente meno sane e luminose. Sos doppie punte: tre consigli per evitarle. Questo fenomeno è tecnicamente chiamato tricoptilosi. Avviene quando la cuticola, ovvero lo strato più esterno del capello, si solleva e si rompe. Questo lascia la fibra interna esposta e vulnerabile. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
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