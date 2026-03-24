i migliori prodotti per le doppie punte

La nostra routine quotidiana spesso peggiora la situazione: spazzola, tinte o strumenti a caldo mettono a dura prova anche i capelli sani, figuriamoci quelli già fragili o fini. Anche se tanti prodotti promettono miracoli, è meglio dirlo chiaramente: una doppia punta non si può davvero riparare. Quello che si può fare, però, è contenerne i danni, impedire che la rottura risalga lungo il capello e rimandare il più possibile il momento del taglio. A questo proposito, la divulgatrice scientifica e Beauty Expert Beatrice Mautino spiega: «Corteccia e cuticola definiscono le caratteristiche del capello. In particolare, le proprietà meccaniche, come la resistenza e l'elasticità, derivano dalla corteccia, mentre le proprietà ottiche e superficiali derivano dalla cuticola. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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