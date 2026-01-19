Al termine di Milan-Lecce, nella 21ª giornata di Serie A, l’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, ha spiegato le ragioni della scelta tattica di non schierare le tre punte. In conferenza stampa, Allegri ha illustrato le considerazioni che hanno portato alla formazione adottata, analizzando le strategie della squadra e gli aspetti tecnici che hanno influenzato la composizione della squadra in questa partita.

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Lecce, partita della 21^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Se si arriva alla fine con queste tre squadre: "Non so se resterà così fino alla fine. Sui 32 gol che ha preso il Lecce, li ha presi quasi tutti verso la fine. Siamo stati bravi ad avere una buona fase difensiva. Potevamo essere più lucidi negli ultimi metri e meno frenetici. Poi loro sono calati e abbiamo aumentato la velocità. Potevamo fare gol prima e dobbiamo migliorare". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan-Lecce, Allegri: “Ecco perché non ho messo le tre punte”

Allegri verso Milan-Lecce: “Ho detto che ci sono, ma non so quali. Oggi …”

In vista della sfida tra Milan e Lecce, l’allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha commentato la partita in conferenza stampa. Ha affermato di essere pronto e di aver individuato alcune variabili importanti, anche se non ha specificato quali. La partita si avvicina e il tecnico si prepara a guidare la squadra, mantenendo un atteggiamento concentrato e sobrio.

Allegri verso Milan-Lecce: “Ho detto che ci sono cambi, ma non so quali. Oggi …”

Allegri si prepara alla sfida tra Milan e Lecce, sottolineando l’incertezza sui possibili cambi in formazione. In conferenza stampa alla vigilia della partita, l’allenatore rossonero ha dichiarato di aver menzionato dei cambi, senza tuttavia specificarne i dettagli. La partita si avvicina e l’attenzione resta alta, anche in vista delle scelte che Allegri potrebbe apportare alla squadra.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Milan-Lecce, Allegri: “Fullkrug o Pulisic-Leao? Faremo così!”, poi l’annuncio sulla lotta Scudetto - “La cosa più importante è che con i cinque cambi, le sostituzioni diventano determinati. spaziomilan.it