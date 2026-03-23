La vittoria del No al referendum sulla riforma della giustizia prende forma anche a Napoli, dove magistrati e pubblici ministeri si sono ritrovati per seguire insieme lo spoglio. Quando il vantaggio del No diventa sempre più netto, nella sede dell’Associazione magistrati partenopea scatta un momento simbolico: nella sala risuona il canto di “Bella ciao”, intonato da giudici e pm di diverse generazioni, a segnare il clima di soddisfazione per l’esito della consultazione. Il clima nella sede dell’Anm e gli applausi per Policastro. Nella piccola sala, attorno a una televisione, si raccolgono numerosi magistrati, guidati dalla presidente della giunta distrettuale Leda Rossetti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Napoli, magistrati festeggiano il No al referendum: nella sede Anm il canto di “Bella ciao”

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IL VIDEO| Referendum, a Napoli i magistrati brindano cantando Bella ciao facebook

Napoli, Roma, Milano e le altre. Il No vince in tutte le grandi città italiane. Il sud Italia è un fortino: nel capoluogo campano si supera il 75% dei votanti che ha bocciato la riforma Nordio, a Palermo il 69%. x.com