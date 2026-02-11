Nel weekend arriva il ciclone di San Valentino | aria fredda e maltempo sulla Romagna

Da ravennatoday.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il fine settimana in Romagna si preannuncia difficile. Arriva il

San Valentino e Carnevale a rischio maltempo in Romagna. Nuove perturbazioni giungeranno infatti su gran parte dell'Italia già nelle prossime ore con pioggia e rovesci che potrebbero continuare fino alla fine del weekend. "L’ennesima perturbazione, giunta nella notte, rinnoverà nel corso di oggi.🔗 Leggi su Ravennatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su San Valentino Carnevale

Maltempo senza tregua: nel weekend di San Valentino arriva un ciclone sull’Italia

Le previsioni meteo non lasciano sperare.

Meteo, nel weekend arriva il ciclone di San Valentino

Nel weekend il maltempo si farà sentire forte in tutto il Nord-Est.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su San Valentino Carnevale

Argomenti discussi: Meteo Veneto: veloci perturbazioni atlantiche tra mercoledì e giovedì con piogge e un po' di neve in montagna. Nel weekend arriva il ciclone di San Valentino; Meteo Weekend: arriva il Ciclone di San Valentino. Sabato e Domenica tra Pioggia e Freddo, le Previsioni; Pioggia nel weekend del 7 e 8 febbraio, il maltempo non molla la presa; 3BMETEO: Maltempo a oltranza; in arrivo il ciclone di San Valentino sull’Italia.

nel weekend arriva ilMaltempo: nel weekend arriva il ciclone di San Valentino su tutta l'ItaliaIl prolungato periodo di instabilità che da settimane coinvolge l'Italia non accenna a finire. Per il weekend di San Valentino è ... msn.com

nel weekend arriva ilMaltempo senza tregua: nel weekend di San Valentino arriva un ciclone sull’ItaliaL’Italia resta in una lunga fase instabile e, secondo l’analisi diffusa da 3bmeteo, non si intravede un vero cambio di passo nei prossimi giorni. Dopo ... zon.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.