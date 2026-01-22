Plastica e ottone nuova fabbrica in paese | allarme per l’impatto ambientale

È stata annunciata l'apertura di una nuova fabbrica a Roè Volciano, dedicata alla produzione di raccordi in ottone e materiali plastici, situata nell'area degli ex magazzini della ferriera Leali. La notizia ha sollevato preoccupazioni riguardo all'impatto ambientale potenziale di questa iniziativa industriale. La discussione si concentra sulla necessità di monitorare e valutare attentamente gli effetti sulla salute e sull'ambiente locale.

Una nuova fabbrica per la produzione di raccordi in ottone e materiali plastici nell'area dei magazzini dell'ex ferriera Leali a Roè Volciano. È questa la proposta dell'amministrazione comunale, guidata da Mario Apollonio. Una modifica urbanistica che ha acceso il confronto politico e sollevato forti preoccupazioni sul piano ambientale. Il tema era stato inserito all'ordine del giorno del consiglio comunale del 17 dicembre scorso, ma non è stato discusso. Secondo la civica di opposizione Bene Comune, il punto sarebbe stato ritirato per evitare il confronto, accusa respinta dal sindaco che parla invece di documentazione incompleta.

