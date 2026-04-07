Nelle prossime puntate di Beautiful, in onda su Canale 5, la soap americana si trasforma in un thriller con l’introduzione di un serial killer che inizia a colpire nel locale chiamato Il Giardino, gestito da Deacon Sharpe. La presenza dell’assassino crea tensione tra i personaggi e altera l’atmosfera del locale, mentre gli spettatori assistono alla progressiva escalation dell’evento criminale. La storyline si sviluppa nel contesto del noto serial televisivo.

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© Davidemaggio.it - Beautiful e il serial killer de Il Giardino

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