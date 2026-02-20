A Genova arriva il ' Serial Killer Museum' il più grande d' Italia

A Genova apre il ‘Serial Killer Museum’, il più grande in Italia, per attirare appassionati di crimini e storie nere. La nuova attrazione si trova in via Ceccardo Roccatagliata Ceccardi 14r e sarà visitabile dal 7 marzo 2026. Il museo presenta sedici sezioni tematiche, con ambientazioni che ricostruiscono scene di crimini famosi e approfondimenti sulla psicologia dei killer. L’obiettivo è offrire un’esperienza immersiva e educativa a chi vuole conoscere meglio il lato oscuro della criminologia. La struttura si prepara ad accogliere i curiosi di tutto il Paese.

Nuova apertura dal 7 marzo e prime indiscrezioni, un viaggio nelle menti criminali con ricostruzioni in cera, installazioni multimediali e la narrazione audio di Giancarlo De Angeli, storica voce di Lucignolo Una nuova apertura è stata annunciata nel centro di Genova: dal 7 marzo 2026 arriva il ‘Serial Killer Museum’ in via Ceccardo Roccatagliata Ceccardi 14r, un percorso in sedici sezioni tematiche tra scenografie suggestive e approfondimenti sulla criminologia moderna. Dal museo viene descritto come "true crime trasformato in esperienza immersiva e narrativa". Come in un podcast che prende vita tra le sale, il museo conduce il visitatore in un viaggio nella mente dei più celebri serial killer della storia, attraverso ricostruzioni in cera, installazioni multimediali e una narrazione audio in tre lingue.🔗 Leggi su Genovatoday.it Leggi anche: La grande pallanuoto arriva a Genova con le finali di Coppa Italia Leggi anche: Il BMW Art Car World Tour arriva in Italia all’ADI Design Museum di Milano Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Meteo Genova e Liguria: quando torna il sole? Previsioni e scenari fino a domenica; Al Museo di Garlenda arriva la 500 dedicata a Genova; A Genova arriva l'hackathon sul clima; Maltempo, crolla muraglione dell'ex Gavoglio a Genova. Allerta gialla in varie regioni. A Genova arriva il 'Serial Killer Museum', il più grande d'ItaliaNuova apertura dal 7 marzo e prime indiscrezioni, un viaggio nelle menti criminali con ricostruzioni in cera, installazioni multimediali e la narrazione audio di Giancarlo De Angeli, storica voce di L ... genovatoday.it A Genova apre il Museo dei Serial KillerGenova. Da John Wayne Gacy, il clown che ha terrorizzato l’America negli anni 70, al mostro di Firenze passando per Jeffrey Dahmer, il mostro di Milwaukee: a Genova arriva il museo dedicato ai serial ... liguria24.it Grangé - I fiumi di porpora Libro che mi ha preso molto e che ho apprezzato parecchio. La storia racconta di macabri omicidi di un apparente serial killer in una città universitaria e di un poliziotto, uno dei migliori di Francia, con grandi problemi di gestione dell - facebook.com facebook