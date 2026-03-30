Serial killer santificati e vademecum per i sabotaggi | il materiale sequestrato al 17enne

Durante un'operazione di polizia sono stati sequestrati a un ragazzo di 17 anni vari materiali, tra cui manuali per la fabbricazione di armi e guide per compiere sabotaggi. Sono stati trovati anche testi che descrivono in modo dettagliato come emulare un serial killer, con contenuti che celebrano figure criminali. L’indagine prosegue per approfondire eventuali collegamenti e motivazioni.

AGI - Manuali per fabbricare armi, vademecum per i sabotaggi e serial killer ' santificati ' a scopo di emulazione. I carabinieri hanno sequestrato diverso materiale (immagini, video, documenti) al 17enne pescarese arrestato questa mattina in provincia di Perugia con l'accusa di voler compiere una strage in una scuola emulando, secondo chi indaga, quanto avvenuto nel massacro della Columbine High School del 20 aprile 1999 negli Stati Uniti. I manuali per fabbricare ordigni e armi . La procura minorile dell'Aquila contesta al giovane la diffusione di manuali con istruzioni dettagliate per la fabbricazione di congegni bellici e armi da fuoco. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Serial killer santificati e vademecum per i sabotaggi: il materiale sequestrato al 17enne Articoli correlati Serial killer santificati e vademecum per i sabotaggi: i documenti sequestrati al 17enneAGI - Manuali per fabbricare armi, vademecum per i sabotaggi e serial killer 'santificati' a scopo di emulazione. Victoria Hall scomparsa nel 1999, serial killer confessa l’omicidio della 17enne: il caso risolto 26 anni dopoSteve Wright, noto come lo 'Strangolatore del Suffolk', ha confessato l’omicidio di Victoria Hall, 17enne scomparsa nel 1999, chiudendo un caso...