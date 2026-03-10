Fosco Cicola, noto nel mondo del beach volley italiano, ha intrapreso una nuova avventura come allenatore internazionale. Dopo aver giocato a livello professionistico, ora si dedica alla guida di squadre e atleti in ambito globale. La sua esperienza spazia dalla partecipazione a competizioni nazionali a ruoli di leadership nel settore. Questa fase segna un cambio di passo nella sua carriera nel volley sulla spiaggia.

FOCUS con Fosco Cicola, protagonista del beach volley italiano e oggi allenatore internazionale. In questa intervista raccontiamo: la carriera nel World Tour di beach volley il sogno sfiorato delle Olimpiadi il suo carattere competitivo in campo come sta cambiando il beach volley moderno e la nuova sfida come allenatore della nazionale ungherese. Un viaggio tra sabbia, tattica, mentalità e futuro dello sport, con uno dei personaggi più forti e carismatici del beach volley italiano. Se ami beach volley, sport olimpici e storie di grandi atleti, iscriviti al canale e lascia un commento! #beachvolley #volley #sportitaliano #olimpiadi #worldtour... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - FOCUS – BEACH VOLLEY | Fosco Cicola e la sua nuova avventura

Articoli correlati

Salvini rivela tutto: ecco quale sarà la sua nuova “avventura” politicaDopo il rinvio dell’udienza in Cassazione, Matteo Salvini è tornato a parlare del proprio futuro politico con toni più espliciti del passato.

Beach Zone | Andrea Zurini: dal campo all’insegnamento, il beach volley raccontato da chi lo viveFrancesco Pagliarini: dalla frattura al titolo italiano! La rinascita del talento azzurro ? Nuovo appuntamento con Beach Zone, il format di OA Sport...

FOCUS - BEACH VOLLEY | Fosco Cicola e la sua nuova avventura