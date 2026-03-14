Guerra in Iran | BCE alza i tassi immobiliari in crisi

La guerra in Iran prosegue senza sosta e la Banca Centrale Europea ha deciso di aumentare i tassi di interesse. Nel frattempo, il mercato immobiliare italiano attraversa un periodo di forte instabilità, con i prezzi delle case che subiscono una battuta d'arresto e gli investitori che mostrano segnali di preoccupazione. La situazione economica si fa sempre più complessa e le ripercussioni si sentono anche nel settore degli immobili.

Il mercato immobiliare italiano si trova in una fase di incertezza marcata, dove i rincari energetici stanno alimentando timori inflazionistici che pesano sul sentiment degli investitori. La guerra in Iran e le sue ripercussioni sui prezzi dell’energia hanno spinto esperti della Banca Centrale Europea a valutare un aumento dei tassi di interesse più vicino al presente rispetto alle aspettative iniziali. Mentre gli indici azionari del settore immobiliare registrano perdite significative, la domanda di mutui negli Stati Uniti mostra segnali misti con un incremento delle richieste ma anche un lieve rialzo dei tassi trentennali. La situazione è... 🔗 Leggi su Ameve.eu

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