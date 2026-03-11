Petrolio a 100 dollari | la Bce alza i tassi?

La Banca Centrale Europea ha annunciato che potrebbe aumentare i tassi di interesse solo se il prezzo del petrolio rimane stabile sopra i 100 dollari al barile per un periodo prolungato. La decisione è stata comunicata attraverso una nota ufficiale, in cui si specifica che l’eventuale rialzo dipenderebbe dall’andamento del costo delle materie prime energetiche. Al momento, non ci sono altri cambiamenti immediati nelle politiche monetarie.

La Banca Centrale Europea ha delineato uno scenario in cui i tassi di interesse potrebbero salire solo se il prezzo del petrolio superasse stabilmente la soglia dei 100 dollari al barile per diversi mesi. Questa posizione emerge dalle analisi di Markets360, la divisione di ricerca di BNP Paribas, che prevede una riunione della Bce il 19 marzo caratterizzata da un approccio attendista. Non sono previsti rialzi immediati nel corso dell'anno secondo lo scenario centrale degli analisti, ma si segnala un rischio concreto legato alla stabilità dei prezzi energetici. La retorica istituzionale sta cambiando: l'idea di trovarsi in una good place viene abbandonata a favore di un tono più vigile verso i rischi inflazionistici.