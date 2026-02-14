Condò e il segreto dell’Inter di Chivu | Vi rivelo una voce che mi è arrivata Alcuni giocatori rispetto allo scorso anno…

Condò ha svelato una voce che gli è arrivata riguardo all’Inter di Chivu, affermando che alcuni giocatori sono cambiati rispetto all’anno scorso. Durante un collegamento su Sky Sport, ha menzionato che ci sarebbero differenze nella rosa e ha fatto il nome di alcuni nomi. La sua indiscrezione arriva in vista della partita di questa sera contro la Juventus di Spalletti.

Inter News 24 Condò, intervenuto su Sky Sport, ha parlato così dell'Inter di Chivu in vista del big match di stasera contro la Juventus di Spalletti. Paolo Condò ha analizzato su Sky Sport il momento d'oro dell'Inter di Cristian Chivu alla vigilia della sfida contro la Juventus. Secondo il noto giornalista, la differenza principale tra le due squadre risiede nella capacità di concretizzare le occasioni create, con i nerazzurri decisamente più cinici sotto porta rispetto ai rivali bianconeri. Condò, l'evoluzione di Lautaro e il fattore atletico di Chivu. Al centro della manovra nerazzurra c'è un Lautaro Martinez sempre più completo, capace di rifiutare le avances dei top club mondiali per diventare il simbolo dell'Inter.