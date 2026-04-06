L’Inter si schiera a tutela di Bastoni dopo un episodio di contestazione durante una partita a San Siro. Il presidente del club ha definito “vergognoso” il comportamento dei tifosi nei confronti del difensore, che ha ricevuto una standing ovation dall’intero stadio. Marotta e Lautaro Martinez hanno preso parola per difendere il calciatore, mentre la contestazione ha suscitato reazioni di dissenso tra i presenti.

Il presidente dell’Inter Beppe Marotta non ha dubbi: “È vergognoso che Bastoni sia stato esposto a un linciaggio come se fosse colpevole di chissà cosa”. L’episodio a cui il numero uno nerazzurro fa riferimento è l’espulsione pesantissima in Bosnia-Italia per il difensore dell’Inter, che ha costretto l’Italia a giocare in 10 uomini per 90 minuti e poi perdere ai rigori. È un ragazzo giovane e un essere umano e ci sta che possa commettere un errore del genere. Non merita questo trattamento e non credo ci siano gli estremi per lasciare l’Inter. Poi come per tutti i calciatori ci saranno situazioni che valuteremo più avanti”, ha spiegato Marotta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’Inter protegge Bastoni: “Linciaggio vergognoso”. Marotta e Lautaro Martinez lo difendono, San Siro gli dedica una standing ovation

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