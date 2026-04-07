Bastianich giudica i canederli di Trento | trionfa un’osteria storica

A Trento, una storica osteria si è aggiudicata il riconoscimento per i migliori canederli, attirando l’attenzione nazionale. La competizione ha visto partecipare diversi ristoranti della zona, con un giudizio unanime sulla qualità dei piatti presentati. La vittoria si inserisce in un contesto di rivalutazione della cucina locale e delle sue specialità tradizionali. La città si prepara ora a celebrare questa affermazione gastronomica.

Bastianich e Compagnoni a Trento per “Foodish”: quattro ristoranti in gara e un vincitore tra tradizione e rivisitazioni Trento finisce sotto i riflettori nazionali con una sfida che sa di tradizione e verdetti senza appello. Nella puntata di “Foodish” andata in onda lunedì 6 aprile su Tv8, lo chef Joe Bastianich ha messo alla prova quattro cucine del capoluogo per eleggere il miglior canederlo della città. Alla fine, dopo una gara serrata, a spuntarla è stata l’osteria Le Due Spade.Accanto a lui, nel ruolo di giudice, anche Deborah Compagnoni. Due voti, pochi margini di errore e una classifica costruita piatto dopo piatto. Si parte dal Libertino: canederli ai salumi con fonduta di parmigiano. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Trento: Bastianich e Compagnoni alla caccia dei canederli d’oroLa città di Trento ospiterà domani sera, lunedì 6 aprile alle ore 20:30, il quindicesimo appuntamento del programma Foodish su Tv8.

Foodish è arrivato in città: Bastianich ha incoronato il miglior spätzle di TrentoNella puntata di Foodish su Tv8, quattro locali del capoluogo trentino in gara sotto gli occhi del ristoratore e di Isolde Kostner Trento è finita...

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Joe Bastianich a Trento a caccia dei canederli più Foodish. Sfida tra il Libertino, Al posto di Ste, Ca' dei Gobj e Le Due Spade. Ecco chi ha vintoTRENTO. Dopo la puntata alla ricerca degli spätzle (Qui articolo), la città di Trento è nuovamente protagonista di Foodish, il fortunato programma di Tv8 tra cucina e show con Joe Bastianich. Questa ... ildolomiti.it

Dopo gli Spätzle è stato il turno dei canederli, protagonisti della seconda tappa trentina di Foodish, il programma condotto da Joe Bastianich. Il format prevede che quattro locali si sfidino frontalmente per guadagnarsi il titolo di locale che «osa di più» in un pi - facebook.com facebook