A Trento, domani sera alle 20:30, si terrà il quindicesimo appuntamento del programma Foodish trasmesso su Tv8. La serata vedrà protagonisti due chef, Bastianich e Compagnoni, impegnati nella ricerca dei canederli d’oro, un piatto tradizionale della cucina locale. L’evento si svolgerà nella città e sarà trasmesso in diretta televisiva.

La città di Trento ospiterà domani sera, lunedì 6 aprile alle ore 20:30, il quindicesimo appuntamento del programma Foodish su Tv8. Joe Bastianich sarà in campo alla ricerca dei canederli più foodish della provincia, affiancato dalla leggenda dello sci Deborah Compagnoni. L’evento si inserisce in una stagione che ha già l’approdo sugli spätzle con Isolde Kostner come ospite, confermando la formula vincente di unire eccellenza culinaria e sport d’eccellenza. La puntata dedicata ai canederli promette di esplorare le tradizioni gastronomiche trentine attraverso lo sguardo esperto dell’imprenditore culinario e della campionessa olimpica. Il connubio tra tradizione gastronomica e gloria sportiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trento: Bastianich e Compagnoni alla caccia dei canederli d’oro

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