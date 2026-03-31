Foodish è arrivato in città | Bastianich ha incoronato il miglior spätzle di Trento

Trento è stata protagonista di una trasmissione televisiva nazionale dedicata alla cucina, durante la quale è stato assegnato il titolo di miglior spätzle della città. La competizione ha visto coinvolti diversi ristoranti locali, che hanno presentato le proprie interpretazioni di questa specialità. La sfida si è svolta davanti a una giuria di esperti, con l’obiettivo di individuare la proposta più autentica e apprezzata.

Nella puntata di Foodish su Tv8, quattro locali del capoluogo trentino in gara sotto gli occhi del ristoratore e di Isolde Kostner Trento è finita sotto i riflettori della televisione nazionale con una sfida tutta giocata sul gusto e sulla tradizione. Nella puntata di Foodish andata in onda su TV8, lo chef Joe Bastianich ha fatto tappa in città per mettere alla prova alcuni ristoranti locali alla ricerca degli spätzle più convincenti del capoluogo. Al suo fianco, nel ruolo di ospite e “giudice”, l’ex campionessa olimpica Isolde Kostner. Una coppia inedita che ha attraversato cucine e tavoli, tra assaggi e voti, per decretare il piatto più “foodish” della serata. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Foodish è arrivato in città: Bastianich ha incoronato il miglior spätzle di Trento Articoli correlati Leggi anche: Foodish, Joe Bastianich in tv mette appetito L’aeroporto di Fiumicino incoronato miglior hub d’EuropaFiumicino, 24 febbraio 2026 – Per il nono anno consecutivol’aeroporto “Leonardo da Vinci” di Roma Fiumicino si conferma al vertice in Europa per la...