Le volontarie e i volontari dell’Oasi Desirée hanno lanciato un appello per raccogliere aiuti necessari alla ripresa delle attività. L’associazione si occupa di assistere animali bisognosi, e ora chiede sostegno per poter riaprire le strutture e garantire un ambiente salubre. L’alluvione ha causato danni e ostacolato il lavoro di cura e assistenza, rendendo urgente un intervento immediato.

Le volontarie e i volontari dell’Oasi Desirée lanciano un appello per poter continuare ad accudire le bestiole meno fortunate in un ambiente sano. Siamo nelle campagne di Cannucceto di Cesenatico, dove c’è un gruppo di persone che aiuta e soccorre ogni genere di bipede e di quadrupede. Monica Fattori, per tutti Desy, parla col cuore in mano: "Dall’alluvione del 2023, combattiamo sempre contro il fango e la pioggia. Basta un temporale perché tutto torni ad allagarsi. Ma noi non vogliamo più restare a guardare i nostri spazi sommersi, vogliamo reagire, per questo abbia deciso di lanciare ufficialmente la raccolta fondi ’ Riapriamo Oasi Desirée ’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Basta fango dall’alluvione, aiutateci a riaprire"

Spagna, alluvione in Andalusia: ponti e strade sommersi da acqua e fangoL’Andalusia e la provincia di Granada devastate dal passaggio della tempesta Leonardo.

Ripartire dopo il fango: tre imprenditrici premiate per la rinascita post alluvioneIl premio, promosso dal Comitato per l’imprenditoria femminile della Camera di commercio di Ferrara e Ravenna, è dedicato alle realtà guidate da...

Argomenti più discussi: Basta fango dall’alluvione, aiutateci a riaprire; Dal fango ai post: Così non si amministra una città.

Dal fango ai post: «Così non si amministra una città»«Raccontare non basta. In quelle ore servivano atti, non post», dichiarano i consiglieri di minoranza, sottolineando come, mentre il fango invadeva case e strade, «si sia scelta la via della ... ecodellojonio.it

Pasqua sotto il fangoSi continua a spalare nei comuni del foggiano dove l’alluvione ha sepolto i sacrifici di intere famiglie. E intanto, con la fatica, cresce la rabbia di chi teme di essere abbandonato ancor auna volta ... famigliacristiana.it

Si deve ripartire da qui, la voglia di giocare a pallone, sporcarsi nel fango questa è la soluzione: la felicità. Basta tatuaggi lampade e taglio di capelli prima del big match in tv! #Maradona #Italia #Gravina out #Gattuso out #Buffon out #Bonucci out #serieA x.com

“SS16 nel fango, Prospero convoca in vigilanza Menna e ANAS: ‘Ora basta, servono risposte’" “La storia si ripete, ancora una volta. Fango e detriti invadono la SS16, disagi per i residenti di via Spalato e rischi per chi percorre una delle principali arterie del ter - facebook.com facebook