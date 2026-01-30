Ripartire dopo il fango | tre imprenditrici premiate per la rinascita post alluvione

Dopo l’alluvione che ha portato via negozi e attività, tre imprenditrici di Ravenna e Cesena si sono distinte per aver ricominciato con forza. Sono state premiate con il riconoscimento “Resilienza, rilancio e innovazione responsabile”. Le donne hanno ripreso in mano la loro attività, superando il fango e le difficoltà. Ora guardano avanti, con nuove idee e tanta voglia di ripartire.

Il premio, promosso dal Comitato per l’imprenditoria femminile della Camera di commercio di Ferrara e Ravenna, è dedicato alle realtà guidate da donne Tre imprese associate a Confesercenti Ravenna-Cesena sono state premiate con il riconoscimento “Resilienza, rilancio e innovazione responsabile”. Il premio, promosso dal Comitato per l’imprenditoria femminile della Camera di commercio di Ferrara e Ravenna, è dedicato alle realtà guidate da donne che, dopo i danni causati dall'alluvione del maggio 2023, hanno avviato percorsi di ripartenza e innovazione. Le imprenditrici premiate sono Stefania Naldoni, titolare della rosticceria “Cotto e mangiato” (Faenza), Valentina Putti, titolare del negozio “L'angolo dei desideri - Casa del caffé” (Lugo) e Cristina Minzoni, titolare di “Erboristeria Clorofilla” (Lugo).🔗 Leggi su Ravennatoday.it

La ripartenza delle imprese dopo l'alluvione si fa strada con 21 aziende femminili che hanno saputo trasformare il dramma in opportunità.

Dopo l'alluvione, il palazzetto dello Sport di Cesena si rinnova con l'aggiunta di una nuova palestra Technogym, migliorando gli spazi dedicati agli atleti e alle attività sportive.

