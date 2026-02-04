Spagna alluvione in Andalusia | ponti e strade sommersi da acqua e fango

Una tempesta violenta ha attraversato l’Andalusia, causando danni pesanti nella provincia di Granada. Piogge intense hanno allagato campi e strade, con fiumi che sono esondati e hanno sommerso ponti, vie di comunicazione e alcune abitazioni. Molti residenti si sono trovati a dover affrontare l’emergenza, mentre le autorità sono al lavoro per mettere in sicurezza le zone più colpite. Le immagini mostrano una regione completamente sommersa dall’acqua e dal fango, con interventi di soccorso in corso.

L'Andalusia e la provincia di Granada devastate dal passaggio della tempesta Leonardo. Distese di terreni allagati, fiumi esondati, ponti, strade e case sommerse da acqua e fango. Sono queste le immagini aeree riprese dalla Guardia Civil, a Huétor Tájar e Venta de Santa Bárbara, che stanno facendo il giro del mondo.

