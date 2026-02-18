Il benessere fisico migliora anche la vita sessuale, dimostra uno studio recente. Allenarsi regolarmente, come correre o ballare, aumenta l’autostima e riduce lo stress. Questi effetti si riflettono direttamente sulla sfera intima, rendendo più facile sentirsi a proprio agio con il proprio corpo. Molti praticano sport per sentirsi più energici e sicuri, ma spesso ignorano che il miglioramento della vita sessuale può essere una conseguenza naturale. La connessione tra movimento e piacere si fa sempre più evidente.

Ti è mai capitato di sentirti più sicura o più “centrata” dopo una corsa, una lezione di danza o un allenamento in palestra? Non è solo una sensazione, ma una realtà. Se è vero che corpo e mente sono profondamente collegati, più di quanto immagini, è altrettanto vero che stare bene nel proprio corpo è fonte di grande piacere anche nella sessualità. Negli ultimi anni si parla sempre di più di benessere olistico: forma fisica, salute mentale e piacere concorrono allo “stare bene” quotidiano. E la scienza conferma anche un altro aspetto, che forse hai già intuito: muoversi fa bene anche alla tua vita intima. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Fitness e piacere: perché il benessere fisico è (anche) sessuale

Leggi anche: Non solo fitness, a Palazzo Ducale un convegno dedicato a salute e benessere

Il piacere di fare esercizio fisico: Show Club trasforma l’allenamento in un’esperienza costruita sulla personaShow Club, da vent’anni, propone un approccio innovativo all’allenamento, puntando sulla qualità e sull’esperienza personale.

How to Understand Erectile Dysfunction | Med About You

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.