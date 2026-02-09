I 5 pilastri per ritrovare il benessere e costruire longevità

Quando si parla di salute e longevità, spesso si pensa a medicine o a grandi innovazioni. In realtà, molto dipende dalle scelte quotidiane che facciamo. Un nuovo approccio si concentra su cinque pilastri fondamentali per migliorare il benessere e allungare la vita. Per capire come funziona, basta ricordare che il nostro Dna è come un libro già scritto, ma possiamo decidere quali pagine leggere e quali saltare. Così, influenziamo non solo la nostra salute, ma anche quella dei nostri figli.

“Il Dna che riceviamo alla nascita è come un libro in cui le pagine sono già scritte. Ma noi, con le scelte di tutti i giorni, possiamo decidere quali vogliamo leggere, influenzando così non solo il nostro benessere e la longevità, ma anche quello della nostra prole ”. Parte dall’epigenetica – che ci dice come lo stile di vita può spegnere o accendere l’espressione dei geni e incidere su salute e malattia – il metodo sviluppato e tradotto in pratica da Annamaria Acquaviva, dietista, nutrizionista e farmacista, ideatrice di un approccio basato su 5 pilastri per ritrovare il benessere psicofisico. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - I 5 pilastri per ritrovare il benessere e costruire longevità Approfondimenti su Dna Pilastri Vivere fino a 95 anni in salute: i 4 pilastri della longevità, secondo l'esperto Scoprire i segreti per vivere fino a 95 anni in buona salute è possibile seguendo alcuni principi fondamentali. Antonella Fiordelisi parla di Giulio e fa una rivelazione: “Ci sono i pilastri per costruire” Antonella Fiordelisi rompe gli schemi e rivela come procede la sua storia con Giulio. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Feeling Lost The Japanese Concept That Finds Your Purpose Ultime notizie su Dna Pilastri Argomenti discussi: I cinque pilastri di chi dice No? I migliori motivi per scegliere il Sì; Digitalizzazione per la decarbonizzazione: la strategia UE per stimolare l’adozione dell’AI; La dieta aiuta anche gli occhi, i cibi per proteggere la vista; Italia al vertice dei finanziamenti del Gruppo Bei: investimenti da 12,3 miliardi nel 2025. Clima e transizione energetica i pilastri della strategia europea. Oltre la bilancia: i 5 pilastri della salute a lungo termineIl mese di gennaio, per tradizione, porta con sé un bagaglio di buoni propositi che spesso, purtroppo, pesano quanto i pasti consumati durante le festività. sciscianonotizie.it Personale sanitario. Oms Europa: Ecco i 5 pilastri per passare passare dalla crisi al loro rilancioIn un articolo su Lancet firmato anche dal direttore Hans Kluge, si spiega come l'attuale crisi sia composta da diverse crisi: una crisi del lavoro, una crisi della salute mentale, una crisi ... quotidianosanita.it Grawidanza. Christopher Phillips · The Sound Of Silence. Tuo figlio non ha bisogno della tua perfezione, ma della tua calma. Le neuroscienze confermano che il sistema nervoso di un bambino non può regolarsi da solo. Ha bisogno del tuo per ritrovare l’eq facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.