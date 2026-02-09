I 5 pilastri per ritrovare il benessere e costruire longevità

Quando si parla di salute e longevità, spesso si pensa a medicine o a grandi innovazioni. In realtà, molto dipende dalle scelte quotidiane che facciamo. Un nuovo approccio si concentra su cinque pilastri fondamentali per migliorare il benessere e allungare la vita. Per capire come funziona, basta ricordare che il nostro Dna è come un libro già scritto, ma possiamo decidere quali pagine leggere e quali saltare. Così, influenziamo non solo la nostra salute, ma anche quella dei nostri figli.

“Il Dna che riceviamo alla nascita è come un libro in cui le pagine sono già scritte. Ma noi, con le scelte di tutti i giorni, possiamo decidere quali vogliamo leggere, influenzando così non solo il nostro benessere e la longevità, ma anche quello della nostra prole ”. Parte dall’epigenetica – che ci dice come lo stile di vita può spegnere o accendere l’espressione dei geni e incidere su salute e malattia – il metodo sviluppato e tradotto in pratica da Annamaria Acquaviva, dietista, nutrizionista e farmacista, ideatrice di un approccio basato su 5 pilastri per ritrovare il benessere psicofisico. 🔗 Leggi su Lapresse.it

