Basket under 19 Gold | i biancorossi puntano a restare al top Il futuro è International Virgallita | Bel gruppo

Nel campionato Under 19 Gold, la squadra biancorossa dell’International si conferma tra le prime posizioni. Dopo una serie di successi, il team si prepara alle prossime sfide con l’obiettivo di mantenere la leadership. Il tecnico ha commentato positivamente il gruppo, evidenziando l’unità e la determinazione dei giovani atleti. La stagione prosegue con l’intento di consolidare il rendimento e di puntare alle posizioni di vertice.

Il biancorosso dell’International sventola nel campionato Under 19 Gold. Dopo aver superato la prima fase con una sconfitta in tredici partite (con Ozzano), nella fase interregionale la formazione imolese sta proseguendo il percorso vincente con nove vittorie in undici gare, il primato nel girone 5 e la qualificazione alla fase a eliminazione diretta in cassaforte. Risultati che confermano l’eccellente lavoro del gruppo allenato dal coach Vincenzo Virgallita, oltre all’esplosione di ragazzi quali Simone Gardenghi, Nicolas Roli, Tommaso Carbone, Enea Di Antonio o Alessio Noferini. "Parliamo di un gruppo nuovo, ragazzi che non erano assieme l’anno scorso – racconta Virgallita –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket under 19 Gold: i biancorossi puntano a restare al top. Il futuro è International. Virgallita: "Bel gruppo» Basket giovanile: momento positivo per la Despar under 19 Gold di coach FolchiTerza vittoria consecutiva per la formazione della Despar under 19 gold in collaborazione con la Bondi Vis 2008. Basket: era dal 19 ottobre che i biancorossi non superavano quota 90 punti in Serie A. Rinascita Una Hotels. Dall’ultimo all’8° postoCinque uomini in doppia cifra, 97 punti segnati e appena 61 concessi per un +36 finale che non lascia spazio a dubbi: contro Trieste la Pallacanestro... Temi più discussi: Basket under 19 Gold: i biancorossi puntano a restare al top. Il futuro è International. Virgallita: Bel gruppo; U19 Gold 3^R interregionale: primi punti Venezia Giulia a Casale sul Sile; Academy bianconera: il percorso a metà stagione; BASKET / Un weekend di grande carattere per l'Amatori Basket Savigliano: l'Under 19 la ribalta ad Avigliana, l'Under 13 beffa Chieri. Under-19 Gold Basketball: The red and whites aim to stay at the top. Their future lies with International. Virgallita: Great group.International's red and white team is dominating the Under 19 Gold Championship. After making it through the first round with ... sport.quotidiano.net A Collegno le finali nazionali di basket Under 19 Gold: sfida per lo scudettoA Collegno, è tutto pronto per le finali nazionali di basket Under 19 Gold. Dal 13 al 15 giugno 2025, al Pala Collegno di via Antica Rivoli, le otto migliori squadre d’Italia di categoria si sfidano ... torinotoday.it Under 17, San Casciano Basket-Pontremolese 44-83: “Troppo forti i nostri avversari”. "Sapevamo che la seconda fase valida per il titolo di campioni regionali ci avrebbe contrapposto a delle corazzate - dice la società biancorossa - e questa partita conf - facebook.com facebook