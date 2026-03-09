La Pallacanestro Reggiana ha segnato 97 punti contro Trieste, recuperando posizioni in classifica e salendo dall’ultimo posto all’ottavo. La squadra ha avuto cinque giocatori in doppia cifra e ha concesso solo 61 punti agli avversari, ottenendo un vantaggio di 36 punti. È la prima volta dal 19 ottobre che i biancorossi superano quota 90 in una partita di Serie A.

Cinque uomini in doppia cifra, 97 punti segnati e appena 61 concessi per un +36 finale che non lascia spazio a dubbi: contro Trieste la Pallacanestro Reggiana ha mostrato il proprio lato migliore. Se parliamo di Serie A, infatti, era dal 19 ottobre - contro Varese - che i biancorossi non superavano quota 90 (in quel caso finì 103 a 79), mentre si tratta del successo più ampio sia in campionato che in Fiba Europe Cup, visto che è stato infranto anche il ‘record’ del +35 (100-65) inferto al Bashkimi lo scorso 22 ottobre. Se da una parte va evidenziato come ai giuliani mancassero uomini importantissimi come Brooks, Markel Brown e Ross, sono comunque tanti i meriti della Una Hotels che è scesa in campo con una determinazione e una chiarezza tattica che quest’anno non si era probabilmente mai vista. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket: era dal 19 ottobre che i biancorossi non superavano quota 90 punti in Serie A. Rinascita Una Hotels. Dall’ultimo all’8° posto

