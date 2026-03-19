L'Andrea Costa, guidata dall'allenatore Luca Dalmonte, sta proseguendo con impegno il suo cammino nel campionato. La squadra punta a consolidare il sesto posto in classifica, cercando di ottenere risultati che possano rafforzare la posizione attuale. La difesa di Andrea Costa sta giocando un ruolo importante nelle sfide recenti, mentre i giocatori si concentrano sulle prossime partite.

Difficile chiedere di più al campionato che sta portando avanti l’ Andrea Costa di coach Luca Dalmonte. Un percorso reso evidente dalla classifica, con il settimo posto attuale e la lotta aperta, ma non subito facile, per provare ad arrivare al sesto posto, certificato anche dalle cifre statistiche che stanno accompagnando la cavalcata biancorossa. A sei giornate dalla fine della stagione regolare l’Andrea Costa si conferma la migliore difesa non solo del proprio girone, ma di tutta la serie cadetta, con i 69,2 punti subiti a partita che confermano il marchio di fabbrica su cui coach Dalmonte ha costruito le sue vittorie. Anche perché dentro... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Andrea Costa, la spinta della difesa. Ora l’obiettivo è il sesto posto

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