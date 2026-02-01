Basket - Serie B maschile interregionale Il Bcl non vuol perdere la testa Oggi sfida con l’Acquario Genova

Oggi alle 18, il Bcl affronta l’Acquario Genova nella partita decisiva per mantenere il primo posto nel campionato di serie B maschile. I biancorossi sanno di non poter sbagliare, dopo aver già vinto una sola volta contro i liguri all’andata. La squadra di casa punta a conquistare i due punti e consolidare la leadership, mentre gli avversari cercano di sorprendere e uscire dalla zona retrocessione. La sfida si gioca sotto gli occhi degli arbitri Zanzarella di Siena e Piancatelli di Foligno.

Vincere per mantenere il primato. Bcl, oggi, alle 18 (arbitri Zanzarella di Siena e Piancatelli di Foligno) affronta l’ultima in classifica, Elah Acquario Genova, che ha vinto in tutto due sole partite, una proprio all’andata contro i biancorossi. Out Valentini per un problema muscolare, ma rientra Barsanti. E’ una gara nel segno del due: secondo miglior attacco per i biancorossi di coach Olivieri, contro la seconda peggior difesa, quella della matricola ligure che, all’andata, combinò un brutto scherzo ai lucchesi. L’obiettivo è centrare la sesta vittoria consecutiva e mantenere il primo posto in coabitazione con le due senesi di testa, Mens Sana (che ospita l’ostico Borgomanero) e il Costone che riceve Grantorino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

