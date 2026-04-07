Secondo Eszterhas, la sensibilità della regista britannica sarebbe perfetta per il progetto, definendola una figura che non teme di affrontare temi controversi e legati alla sessualità. Il coinvolgimento di Eszterhas segna un ritorno alle origini per il franchise: lo sceneggiatore, autore di successi come Flashdance e Showgirls, ha infatti firmato un accordo con Amazon la scorsa estate per scrivere questa nuova versione del celebre thriller erotico del 1992, che vide protagonisti Sharon Stone e Michael Douglas. Le prime indiscrezioni sul progetto lo descrivono, come riporta Deadline, con un approccio “anti-woke”, riflettendo lo stile provocatorio che ha sempre caratterizzato la carriera dello sceneggiatore, incentrata su temi di potere e ambiguità morale. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Basic Instinct, la regista di Cime Tempestose in trattativa per il reboot “anti-woke”

Cime tempestose, la regista avvisa il pubblico: "Piangerete fino a vomitare"Il nuovo remake in arrivo con Margot Robbie e Jacob Elordi si prepara a scuotere il pubblico e gli appassionati del celebre romanzo ma per la regista...

Sharon Stone: «Basic Instinct mi è costata la custodia di mio figlio»Durante un’intervista a CBS Mornings, la star 68enne, oggi anche pittrice, ha detto: «Per molti versi ho la sensazione di non essere stata protetta e...

Temi più discussi: Sharon Stone: Basic Instinct mi è costata la custodia di mio figlio; Sharon Stone: ?Basic Instinct? Per quel film ho perso la custodia di mio figlio; Tutti ricordano quella scena di Basic Instinct, ma pochi sanno quanto è costata a Sharon Stone.

Basic Instinct, Emerald Fennell in trattative per dirigere il reboot: parla lo sceneggiatore Joe EszterhasLo sceneggiatore Joe Eszterhas ha svelato al The Guardian che Emerald Fennell è in trattative per dirigere il reboot di Basic Instinct. msn.com

Basic Instinct, il regista: Sharon sapeva tutto di quella scena, la sua versione non sta in piediSharon Stone ha sempre detto di essere stata incastrata nella famosa scena dell'accavallamento di gambe in Basic Instinct: il regista Paul Verhoeven nega però che sia andata così, e racconta la sua ... comingsoon.it

Deadline riporta che Emerald Fennell potrebbe dirigere il reboot di Basic Instinct. x.com

FILM SOPRAVVALUTATI Basic Instinct è per me il classico film sopravvalutato. Sottolineo che sopravvalutato non significa brutto; per me è un buon film ma di quelli che non capisco come facciano a chiamarlo capolavoro. La bellezza disarmante di Sharon St - facebook.com facebook