Cime tempestose la regista avvisa il pubblico | Piangerete fino a vomitare

Emerald Fennell, alla guida del nuovo remake di Cime tempestose con Margot Robbie e Jacob Elordi, avverte il pubblico che questa versione intende suscitare emozioni profonde e intense. Il film, in uscita a febbraio, si propone di andare oltre la semplice commozione, proponendo una lettura forte e coinvolgente del celebre romanzo, senza tuttavia perdere di vista un approccio sobrio e rispettoso alla narrazione originale.

Cime Tempestose: svelata la durata, il rating conferma l'alto tasso eroticoCime Tempestose, l'adattamento del celebre romanzo di Emily Brontë con Margot Robbie e Jacob Elordi, arriverà nelle sale il 12 febbraio.

