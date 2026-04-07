Firenze, 7 aprile 2026 - "Fu durante il regno di Giorgio III che i suddetti personaggi vissero e disputarono. Buoni o cattivi, belli o brutti, ricchi o poveri, ora sono tutti uguali". Forse è meglio partire dal fondo per provare a capire la genesi di un capolavoro: reduce dalla distopia violenta di "Arancia meccanica", Stanley Kubrick stava lavorando al biopic su Napoleone Bonaparte - con Jack Nicholson nel ruolo di protagonista - quando il flop di "Waterloo" del russo Sergej Bondarcuk lo spinse verso un'altra direzione; pur di non abbandonare l'idea di realizzare un film storico, decise di adattare il romanzo picaresco William Makepeace Thackeray "Le memorie di Barry Lyndon", pubblicato nel 1844. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Barry Lyndon: il Settecento rovesciato di Stanley Kubrick al Giunti Odeon

Barry Lyndon: Kubrick, Constable e il cinema pittoricoLo sviluppo di un gusto pittorico nell’arte cinematografica non è certo esclusiva di un regista noto come Stanley Kubrick, eppure questi è stato...

Barry Lyndon torna al cinema in 4K: evento speciale 16-18 marzo – il capolavoro Kubrick da non perdere!A cinquantun anni dalla sua prima uscita italiana (1° gennaio 1976), Barry Lyndon – uno dei capolavori assoluti di Stanley Kubrick – torna nelle sale...

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Barry Lyndon: il Settecento rovesciato di Stanley Kubrick al Giunti OdeonIn occasione dei cinquant'anni dall'uscita, il capolavoro ispirato al romanzo Le memorie di Barry Lyndon (1844) di William Thackeray torna stasera al cinema restaurato in 4k e in lingua originale co ... lanazione.it

Barry Lyndon: dopo 40 anni torna al cinema il capolavoro di Stanley KubrickImpietoso ritratto di un Settecento fotografato nel culmine della sua opulenta decadenza, Barry Lyndon, trasposizione del romanzo di William M. Thackeray ad opera di Stanley Kubrick, torna al cinema ... movieplayer.it

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