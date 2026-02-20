Barry Lyndon torna al cinema in 4K | evento speciale 16-18 marzo – il capolavoro Kubrick da non perdere!

Il film Barry Lyndon di Stanley Kubrick torna al cinema in versione 4K a causa di un evento speciale che si svolgerà dal 16 al 18 marzo 2026. La pellicola, celebrata per la sua fotografia e cura dei dettagli, sarà proiettata in alcune sale selezionate italiane per offrire un’esperienza visiva rinnovata. Dopo quasi 50 anni dalla sua prima uscita nel paese, il film riprende il suo percorso nelle sale, attirando gli appassionati di cinema classico e di Kubrick. La proiezione rappresenta un’occasione unica per riscoprire il film in alta definizione.

A cinquantun anni dalla sua prima uscita italiana (1° gennaio 1976), Barry Lyndon – uno dei capolavori assoluti di Stanley Kubrick – torna nelle sale come evento speciale solo il 16, 17 e 18 marzo 2026. Prodotto, scritto e diretto dal maestro, tratto dal romanzo di William Makepeace Thackeray, il film arriva nella versione restaurata in 4K, che esalta ancora di più la fotografia leggendaria (realizzata con lenti Zeiss e luce naturalecandela) e la ricchezza visiva che lo hanno reso immortale. Nel 1975 Barry Lyndon conquistò critica e pubblico, vincendo tra l’altro ben 4 Premi Oscar®: Migliore Fotografia (John Alcott), Migliore Scenografia (Ken Adam, Roy Walker, Vernon Dixon), Migliori Costumi (Milena Canonero, Ulla-Britt Söderlund) e Miglior Colonna Sonora (musiche classiche curate da Leonard Rosenman).🔗 Leggi su Universalmovies.it

