Bari innovativa e a basse emissioni | il Comune firma protocollo con atenei baresi Cnr e Iam

Il Comune di Bari ha firmato un protocollo d’intesa con alcune università, il Cnr e l’Iam per promuovere progetti di innovazione e riduzione delle emissioni. L’accordo prevede iniziative congiunte tra le istituzioni per sviluppare soluzioni sostenibili e migliorare la qualità dell’aria in città. La collaborazione coinvolge diversi enti di ricerca e formazione locali, puntando a creare un ambiente urbano più innovativo e a basse emissioni.

L'obiettivo dell'intesa, siglata dalla Giunta cittadina, è quello di favorire l’integrazione tra il sistema della ricerca e il sistema territoriale e produttivo nazionale e locale Il Comune di Bari ha approvato un accordo per valorizzare e sviluppare la ricerca assieme a Università, Politecnico, Cnr e Iam. L'obiettivo dell'intesa, siglata dalla Giunta cittadina, è quello di favorire l’integrazione tra il sistema della ricerca e il sistema territoriale e produttivo nazionale e locale, nonché definire percorsi didattici innovativi, di opportunità professionale, di sviluppo e diffusione delle conoscenze. Un ‘investimento’... 🔗 Leggi su Baritoday.it

Tecnologie per edifici a basse emissioni: Daikin e SENEC in vetrina a Key Energy 2026Dal 4 al 6 marzo, a Rimini, Daikin parteciperà a Key Energy 2026, l’evento europeo di riferimento dedicato alle tecnologie, ai servizi e alle...

In Italia 701 auto ogni 1000 abitanti, meno del 20% a basse emissioni e Sud indietroSecondo gli ultimi dati Istat, l'Italia si conferma il Paese più motorizzato d’Europa.

Temi più discussi: Space Propulsion Conference a Bari dal 18 al 21 maggio 2026; Marketing & Retail Summit 2026: a Bari il retail guarda al futuro. Tra i protagonisti anche Megamark e Maiora; Bari, acquacoltura tra innovazione e sostenibilità: Puglia e Grecia insieme con 4HelixAquaCultureNet; Icaro il podcast, gli Exultet tra fede e innovazione: a Bari il progetto di digitalizzazione delle pergamene sacre.

LAYERS. Architettura moderna e contemporanea a BariUna selezione di edifici raccontata attraverso fotografie, materiali grafici e video per leggere Bari per strati: quelli costruiti, quelli trasformati, quelli scomparsi. La mostra, a cura di BARIUM AP ... professionearchitetto.it

Bari, approvato protocollo tra Comune, università e centri di ricerca per innovazione e sostenibilitàBARI - La giunta comunale di Bari ha approvato un Protocollo d’Intesa volto a rafforzare la collaborazione tra istituzioni pubbliche e sistema della ricerca per lo sviluppo di progetti innovativi lega ... giornaledipuglia.com

BYD Dolphin Surf: design moderno, tecnologia intelligente e guida 100% elettrica pensata per la città. FINANZIAMENTO A TASSO ZERO Nessun interesse, solo il piacere di guidare un’auto innovativa e sostenibile Vieni a trovarci nelle nostre sedi di Bari - Fas - facebook.com facebook

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