La sera di Pasqua all’aeroporto di Bari si sono verificati disagi per i passeggeri, con alcuni che hanno dovuto abbandonare l’area in assenza di mezzi disponibili. Un viaggiatore ha riferito di non aver trovato taxi al suo arrivo, nonostante le promesse dell’amministrazione locale di garantire servizi di trasporto efficienti durante le festività. La situazione ha causato disagio tra chi aspettava di proseguire il proprio viaggio.

Un viaggiatore atterrato allo scalo di Bari la sera della domenica di Pasqua ha denunciato l’assenza totale di taxi, evidenziando un fallimento nei servizi di trasporto nonostante le rassicurazioni dell’amministrazione comunale. L’episodio è avvenuto intorno alle 22.15, momento in cui l’utente si è ritrovato in una lunga fila di persone in attesa di un mezzo che non è mai arrivato. Questa criticità non rappresenta un caso isolato, poiché una situazione analoga si era già manifestata la sera di Giovedì Santo, a conclusione di una giornata caratterizzata da un volume di 13mila arrivi all’aeroporto. Il divario tra i piani di potenziamento e l’esperienza reale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bari, caos taxi all’aeroporto a Pasqua: passeggeri abbandonati

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