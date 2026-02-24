Neve a Monaco | 600 passeggeri bloccati aeroporto nel caos
La neve intensa ha bloccato l’aeroporto di Monaco di Baviera, lasciando circa 600 passeggeri, tra cui italiani, intrappolati all’interno. La forte perturbazione ha causato l’interruzione di tutti i voli e ha reso impossibile l’evacuazione. Le autorità non sono riuscite a gestire l’afflusso di viaggiatori, creando confusione e disagi. L’aeroporto rimane isolato mentre si cerca di ripristinare la normalità.
Monaco sotto neve: 600 passeggeri bloccati, tra loro anche italiani. L’aeroporto di Monaco di Baviera è diventato un’isola isolata a causa della neve, paralizzando i voli e lasciando circa 600 passeggeri, tra cui diversi italiani, senza possibilità di evacuazione. Tra i voli coinvolti c’è quello della compagnia Air Dolomiti diretto a Venezia. La situazione è critica: i voli sono stati cancellati, gli aerei sono fermi sulla pista e non ci sono autobus per evacuare i viaggiatori. La neve ha iniziato a cadere a tarda sera, trasformando rapidamente l’aeroporto in un’area isolata. I passeggeri, molti dei quali turisti in transito, si trovano ora a dover affrontare una notte in aeroporto senza riparo adeguato. 🔗 Leggi su Ameve.eu
