Neve a Monaco | 600 passeggeri bloccati aeroporto nel caos

La neve intensa ha bloccato l’aeroporto di Monaco di Baviera, lasciando circa 600 passeggeri, tra cui italiani, intrappolati all’interno. La forte perturbazione ha causato l’interruzione di tutti i voli e ha reso impossibile l’evacuazione. Le autorità non sono riuscite a gestire l’afflusso di viaggiatori, creando confusione e disagi. L’aeroporto rimane isolato mentre si cerca di ripristinare la normalità.

