Aeroporto di Bari realizzati 70 nuovi stalli taxi

Sono stati completati gli interventi di rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale. Nell'aeroporto di Bari sono stati realizzati 70 nuovi stalli destinati al servizio taxi. Aeroporti di Puglia ha, dunque, provveduto a estendere gli stalli per la sosta dei taxi, anche in prospettiva del potenziamento ulteriore del servizio. È stato aumentato lo spazio dedicato alle vetture all'interno dell'aerostazione, in considerazione dell'incremento del numero delle licenze rilasciate, negli ultimi mesi, dal Comune. Contestualmente, è stata spostata la fermata dei bus Amtab in un'altra postazione all'interno dell'aerostazione.

