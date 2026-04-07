Bari 13 adolescenti in coma etilico | allarme rosso in 5 ospedali

Durante le celebrazioni della Pasquetta, tredici adolescenti di età compresa tra 12 e 14 anni sono stati portati in ospedale in stato di coma etilico. Gli interventi sono avvenuti in cinque strutture ospedaliere dislocate nelle aree di Bari e della Bat. La situazione ha suscitato preoccupazione tra le autorità sanitarie, che monitorano attentamente gli eventi e le condizioni dei giovani coinvolti.

Tredici adolescenti tra i 12 e i 14 anni sono stati trasportati in ospedale in stato di coma etilico durante le celebrazioni della Pasquetta, in diverse zone della provincia di Bari e dell’area della Bat. L’emergenza è scattata ieri, quando ragazzi partiti al mattino per i classici picnic campestri hanno subito un rapido peggioramento delle condizioni a causa dell’abuso di bevande alcoliche e super alcoliche. I soccorsi del 118 sono intervenuti con urgenza in diverse località, dove hanno trovato i giovani privi di coscienza. Il personale sanitario ha dovuto compiere sforzi notevoli per stabilizzare i pazienti prima del trasferimento nei presidi medici. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bari, 13 adolescenti in coma etilico: allarme rosso in 5 ospedali Leggi anche: In coma etilico prima di andare a scuola: 15enne all'ospedale Jacques Moretti, il precedente della 17enne in strada in coma etilicoIl precedente c’era già stato, e parlava chiaro: la ragazza minorenne trovata in strada in coma etilico dopo una serata al Constellation.