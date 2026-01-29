In coma etilico prima di andare a scuola | 15enne all' ospedale

Un ragazzo di 15 anni è finito in ospedale questa mattina, in coma etilico, prima di andare a scuola. L’incidente è avvenuto intorno alle otto, in viale Dante, vicino alla fermata del bus, uno dei punti più trafficati per gli studenti che si spostano in città.

In coma etilico alle otto del mattino, prima di andare a scuola. Il fatto è successo nella mattina del 28 gennaio in viale Dante a Pordenone, in prossimità della fermata del bus, nodo centrale per il passaggio degli studenti. Secondo quanto riporta il Gazzettino, un capanello di giovanissimi è.

Un quindicenne finisce in coma etilico dopo aver bevuto vodka fin dalle prime ore del mattino.

Un giovane di 16 anni è stato ricoverato d'urgenza in ospedale a Merate dopo aver assunto una quantità eccessiva di alcol.

