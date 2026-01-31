Jacques Moretti il precedente della 17enne in strada in coma etilico

Un’altra notte di paura in città. La 17enne trovata in strada in coma etilico dopo aver passato la serata al Constellation si trova ancora in ospedale. È il secondo episodio simile che succede in poche settimane, e la polizia ora indaga per capire cosa sia successo davvero. La famiglia della ragazza è sotto choc, mentre gli amici cercano di capire come sia potuto succedere di nuovo. La scena si ripete, ma le domande restano senza risposta.

Il precedente c’era già stato, e parlava chiaro: la ragazza minorenne trovata in strada in coma etilico dopo una serata al Constellation. Un episodio che oggi torna con forza nelle carte dell’inchiesta sulla strage di Capodanno a Crans-Montana, mentre emergono nuove registrazioni delle chiamate disperate arrivate ai numeri di emergenza nella notte dell’incendio. Voci spezzate, genitori in cerca dei figli, e sullo sfondo un locale che, secondo gli inquirenti, da anni mostrava falle nei controlli e nelle regole. Proprio nel giorno della diffusione di parte degli audio, dalla Svizzera è arrivata la risposta alla rogatoria della procura di Roma. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

