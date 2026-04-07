L’amministrazione di Bardolino ha annunciato un progetto di riqualificazione urbana del valore di 13 milioni di euro, destinato a migliorare il centro e le aree circostanti. Il piano prevede interventi di riqualificazione senza costi aggiuntivi per i residenti, con l’obiettivo di valorizzare gli spazi pubblici e rinnovare l’aspetto della zona. La pianificazione coinvolge diverse iniziative di riqualificazione urbana, senza dettagli sui tempi di realizzazione.

L’amministrazione di Bardolino ha pianificato un piano di riqualificazione territoriale da 13 milioni di euro per trasformare il volto del centro e delle zone limitrofe. L’operazione, che coinvolge anche Calmasino e Cisano, punta a modernizzare l’area senza cancellarne l’identità storica. Il progetto si basa su una strategia di finanziamento che non prevede l’imposizione di nuove tasse ai residenti. Come ha precisato l’assessore al Bilancio, l’intervento è possibile grazie alla capacità del Comune di intercettare fondi provenienti dalla provincia e dalla regione, rendendo le opere a costo zero per le famiglie locali. Tra identità agricola e nuovi spazi di aggregazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bardolino: 13 milioni per il rilancio urbano a costo zero per i residenti

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