Barbecue a Pasqua e Pasquetta Giuseppe Federico | I divieti riguardino anche la Costa Sud

Durante le festività di Pasqua e Pasquetta, si richiede una maggiore attenzione per la Costa Sud. Il presidente della seconda circoscrizione ha sollecitato l’estensione dei divieti a questa zona, sottolineando l’importanza di regolamentare le attività e prevenire eventuali problemi legati ai barbecue e alle affluenze durante le festività. La richiesta è stata avanzata in vista delle celebrazioni pasquali.

Il presidente della seconda circoscrizione in vista della consueta ordinanza per i giorni di festa: "Per garantire decoro e sicurezza servono interventi di pulizia e limitazioni" Più attenzione alla Costa Sud nelle festività pasquale. A chiederlo è il presidente della seconda circoscrizione, Giuseppe Federico. "Rivolgo un appello al sindaco in vista delle festività pasquali, periodo in cui la città registra un aumento significativo delle presenze lungo le aree costiere. Ogni anno, in occasione della Pasqua, viene emanata un’ordinanza che disciplina i divieti di barbecue e altre attività improprie nei siti di particolare rilevanza cittadina.... 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Barbecue a Pasqua e Pasquetta, Giuseppe Federico: "I divieti riguardino anche la Costa Sud" Articoli correlati Leggi anche: La Pinacotca Cavallo aperta anche a Pasqua e Pasquetta Leggi anche: Previsioni meteo Pasqua e Pasquetta 2026, regione per regione: freddo al Sud