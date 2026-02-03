Il governo siciliano ha messo in moto le procedure per aiutare le aziende colpite dal ciclone Harry. Da lunedì scorso, le imprese possono presentare le domande per ricevere i contributi. La scadenza per la presentazione delle richieste è fissata a una data precisa, e il governo sta lavorando per distribuire i fondi il prima possibile.

Il governo della Sicilia ha avviato la procedura per erogare aiuti alle imprese danneggiate dal ciclone Harry, con un bando aperto dal 17 febbraio. I contributi, fino a 20 mila euro, saranno destinati a stabilimenti balneari e attività economiche colpite lungo il litorale siciliano. L’obiettivo è favorire la ripresa produttiva e turistica, in un contesto in cui la stagione estiva si preannuncia particolarmente critica. Le domande andranno presentate online, entro i limiti temporali indicati: dal 17 febbraio alle 12 del 19 marzo. Le richieste saranno elaborate in ordine di importo delle perdite, in base a una perizia tecnica redatta da un esperto abilitato, che certificherà l’entità del danno causato dal ciclone. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Ciclone Harry: avvio procedura per aiuti alle aziende danneggiate, con scadenze precise

La Regione Sicilia ha deciso di mettere in campo un piano di ristori per le aziende colpite dal ciclone Harry.

La Sicilia si prepara a ricevere i primi aiuti economici dopo il passaggio del ciclone Harry.

