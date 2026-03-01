Fp Cgil e Uil Ppl | La Regione Emilia-Romagna mette una pezza al contratto nazionale di lavoro sull’indennità di pronto soccorso

Fp Cgil e Uil Ppl affermano che la Regione Emilia-Romagna interviene per modificare il contratto nazionale di lavoro riguardo all’indennità di pronto soccorso, definendo una soluzione che, secondo loro, rappresenta una presa in giro. Le sigle sindacali criticano la firma superficiale di alcune rappresentanze sul contratto nazionale della Sanità, sostenendo che le disposizioni sulla indennità sono inapplicabili e prive di valore.

Quanto definito dal Contratto Nazionale della Sanità in merito all’indennità di Pronto Soccorso, evidentemente firmato con estrema superficialità da alcune sigle sindacali, è inapplicabile ed è quindi carta straccia. Mancano ben oltre 4 milioni di Euro tra quanto scritto nel contratto e quanto in realtà lo Stato finanzia alla Regione Emilia Romagna per le indennità di pronto soccorso che riguardano migliaia di dipendenti. FP CGIL e UIL FPL valutano quindi positivamente la volontà del Presidente De Pascale affinchè la Regione si faccia carico di risorse proprie che NON provengono dal CCNL per permettere agli operatori del Servizio Sanitario Regionale di vedere riconosciuto il valore del loro lavoro. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

