Sanità Mandelli Fofi | Ripensare Ssn razionalizzando la spesa

Il Servizio Sanitario Nazionale richiede un ripensamento strutturale per garantire sostenibilità ed efficienza. Mandelli di Fofi sottolinea l’importanza di razionalizzare la spesa pubblica nel settore sanitario, considerando le sfide attuali e future. Un approccio equilibrato e strategico è fondamentale per rafforzare il sistema e assicurare servizi di qualità a tutti i cittadini.

(Adnkronos) – "Credo che la svolta più importante, in questo momento particolare del Paese, sia affrontare il futuro ripensando in modo strutturale l'intero Servizio sanitario nazionale, razionalizzando anche la spesa. E' evidente che il contributo destinato al settore sanitario attraverso la legge di Bilancio sia significativo, ma, considerando l'aumento della popolazione anziana, la diffusione delle cronicità, l'incidenza delle malattie e i progressi del mondo del farmaco, non ci sarà mai una dotazione economica sufficiente a soddisfare in modo pieno ed esaustivo tutte le legittime esigenze di salute degli italiani".

